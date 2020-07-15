Aksaray'da taksinin çarptığı genç öldü
Aksaray'da taksinin çarptığı genç hayatını kaybetti.
15.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 01:02
Aksaray'da taksinin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Recep Göral (69) idaresindeki 51 T 0146 plakalı taksi Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Onakbaş'a (20) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onakbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA