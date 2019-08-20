Aksaray'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Mustafa Çiftçi idaresindeki 68 AY 350 otomobil, Aksaray-Ortaköy karayolu Boyalı köy yakınlarında Kamil Yılmış kontrolündeki 68 T 0199 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Sürücü Çiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan yaralı Caner Çiftçi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.