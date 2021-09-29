AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ - Haberler
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AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği "Taksi Denetimleri Genelgesi" kapsamında yurt genelinde taksilere yönelik denetimler arttı.

AKSARAY (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği "Taksi Denetimleri Genelgesi" kapsamında yurt genelinde taksilere yönelik denetimler arttı. İstanbul Aksaray'da, trafik ekiplerinin yaptığı denetimde dört taksi 10 gün süreyle trafikten menedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekilmişti. Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe etkili olayları artırabileceği, taksilerde seyahat eden, etmek isteyenler ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulanmıştı. İstanbul Aksaray'da bugün saat 10.00 sıralarında yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen taksilere cezai işlem uygulandı. Sivil polis ekipleri, taksilere yolcu gibi binerek, taksimetresini açmayan, ücret pazarlığı yapan, emniyet kemerini takmayan ve yolcu almayan sürücülere uygulama noktasında durdurarak cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde, genelge kapsamında, yolcu seçen ve taksimetresini açmadığı tespit edilen 4 taksi şoförü hakkında işlem başlatılarak taksileri 10 gün süreyle trafikten menedilerek, çekicilerle otoparka kaldırıldı.

"TAKSİ YOK, TAKSİ SAYISI YETERSİZ"

Taksimetresini açmadığı tespit edilen bir şoför, trafik ekiplerini bir süre uğraştırmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Hakkında 652 lira para cezası kesilen ve aracı 10 gün trafikten menedilen taksici, "Bence de denetimler sıklaştırılmalı. Taksi yok, taksi sayısı yetersiz. Millet yanıyor burada taksi yok bulamıyoruz diye. Devlet neden taksi eklemiyor, eklesin taksiyi biz de rahat edelim" dedi.

AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu 'Uzak' diyerek taksiye almadı

Bu da kısa mesafe taksici! Yolcuyu "Uzak" diyerek taksiye almadı
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Haber: AKSARAY'DA TAKSİ DENETİMİ; 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ - Haberler
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