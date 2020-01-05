Aksaray'da sunta yüklü tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Aksaray'da sunta yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksaray'da sunta yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksaray-Ankara kara yolunda Bursa'dan Irak'a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) idaresindeki 47 DE 762 plakalı tırın motorundan Kültür Merkezi yakınlarında duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.
Kısa sürede dorsedeki suntalara sıçrayan alevler hızla büyüdü, zaman zaman patlamalar meydana geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Ulaşıma kapanan kara yolu alevlerin söndürülmesinin ardından trafiğe açıldı.