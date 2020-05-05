Aksaray'da sulama kanalı patladı, tarla ve evler sular altında kaldı
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Aksaray'da sulama kanalı patladı, tarla ve evler sular altında kaldı

Aksaray'da sulama kanalı patladı, tarla ve evler sular altında kaldı
05.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:28

Aksaray'da sulama kanalı patladı, tarla ve evler sular altında kaldı Aksaray'da Devlet Su İşleri (DSİ)'nin tarımsal sulama kanalının patlaması ve suyun şiddetli akıntıyla araziye ve köye akması sonucu ekili tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.

Aksaray'da sulama kanalı patladı, tarla ve evler sular altında kaldı

AKSARAY - Aksaray'da Devlet Su İşleri (DSİ)'nin tarımsal sulama kanalının patlaması ve suyun şiddetli akıntıyla araziye ve köye akması sonucu ekili tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.

Olay, merkeze bağlı Baymış köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisine Hirfanlı Barajından getirilen su boru hattı, Aksaray sınırları içerisinde Mamasın Barajının beslediği DSİ tarımsal sulama kanalının altından geçirildi. Sulama kanalının altından geçirilirken çatlayan su borusu onarılırken, iddialara göre sağlam beton atılmaması sonucu tarım arazilerine su verilmesinin ardından sulama kanalı patladı. Su kanalının patlaması sonucu şiddetli bir akıntıyla köylere ve tarım arazilerine akan su ekili tarım arazilerini ve evleri sular altında bıraktı. Geceden buyana yaklaşık 1 milyon metreküp su şiddetli akıntıyla araziye akarken, yaklaşık bin dekar ekili tarım arazisi, köydeki evler, sebze ve meyve bahçeleri sular altında kalarak zarar gördü.

Baymış Köyü Muhtarı Emin Arıbaş yaptığı açıklamada, "DSİ'nin su kanalı patladı atılan yanlış betondan dolayı. Vatandaşın mahsulü mahvoldu. Sel bastı. Mağduriyet büyük. Bunun biran önce yetkililer tarafından giderilmesini rica ederiz" dedi.

"1 milyon metreküp suyumuz geceden beri araziye aktı"

Ziraat Mühendisi ve Ulu Irmak Sulama Birlik Başkanı Ayfer Karlı ise, "11 Nisan'da kanal yapıldı ve bize teslim edildi. Biz birkaç gün daha kanalın oturmasını bekledik ve sulamamızı açtık. Sürekli kontrol ediyorduk zaten. Çok uygun bir yapı olmadığını biliyoruz zemin oynadığından dolayı. Bir sıkıntı doğuracağını düşündüğümüz için. Gece saat 02.30'da nitekim bu olay meydana geldi. Borunun geçtiği ana kanal sulama kanalımızı kırıp geçti. Sanayide yaklaşık 12 metreküp su taşıyor bizim ana kanalımız. Yaklaşık bu tarafta da 8-9 metreküp su vardı. Tabi borunun geçtiği yerde zemin oynadığı için alttan kanalı oymuş ve yapılan yerden kanalı patlatmış. Tabi öyle olunca sulama suyu tarım arazilerine dağıldı. Oldukça büyük hasarlar var. Hasar tespitleri yapılacak. Zarar çok fazla. Sulamamızda tabi bu durumdan etkilendi. Şu an 1 milyon metreküp suyumuz geceden beri araziye akmış durumda. Buda bizim için 24 saatlik bıraktığımız sulama suyu demek" diye konuştu.

"Çiftçimiz mağdur durumda, ne yapacağını şaşırdı"

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, sulama kanalının altından boru geçirildiğini ve daha sonrasında sulama kanalının kırıldığını, sonrasında yapıldığını ama şimdi ise sağlam yapılmadığı için patladığını belirterek, "Bu sene bahar aylarında BOTAŞ burada bir çalıma yaptı. Sulama kanalının altından boruyu geçirdi ama zemini tam sıkıştırmadığından ve betonlama çalışmasını tam düzgün yapmadığından dün gece bu kanal çöktü. Mamasın Barajından gelen sulun tamamı bu bölgeye akmaya başladı. Yaklaşık 1 milyon metreküp civarında su şu an araziye girdi ve yüzlerce, belki binlerce dönüm tarım arazisini, ayçiçek tarlalarını, ekin tarlalarını tahrip etti. Tabi çiftçimiz mağdur durumda. Ne yapacağını şaşırdı. İl Özel İdaremiz, sulama birliğimiz, ziraat odamız, AFAD ekiplerimiz burada. Ekiplerimiz çalışıyor, tutanaklarını tutuyor. Vatandaşımızda sıkıntılarını anlatıyor. Bu konuda bakanlık ve hükümetimizden vatandaşlarımız yardım bekliyor, bizde yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Köyün içerisinde 15-20 evi de su basmış"

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, bu yıl her hangi bir afetin yaşanmadığına sevindiklerini belirterek, bu gelen haberle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Sulama kanalının patlaması ile birlikte ayçiçeği, sarımsak, buğday, arpa ekili tarım arazilerinin tamamen sular altında kalarak zarar gördüğünü belirten Bakan Koçak, "Buradaki üreticilerimiz ciddi şekilde zarar gördü. Ciddi şekilde su zayiatımız var. Arazilerde ciddi şekilde sıkıntımız var. Bir de köyün içerisinde yaklaşık 15-20 evi de su basmış. Üreticilerimiz şu anda sıkıntı içerisinde. Bu üreticilerimizin sıkıntılarının biran önce giderilmesini istiyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere arazilerimiz sular altında. Daha da hala su geliyor. Bin dekara yakın bir arazide sıkıntı var" şeklinde konuştu.

"Evlerimiz, sebzelerimiz sular altında kaldı"

Tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerden Adnan Arıbaş (33), "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkenin bekası için biz çiftçi kardeşlerimizle burada gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız. Fakat bu AFAD durumudur. Olabilir ama bunun tedbirlerinin alınması lazım" dedi.

Ekili tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerden Ahmet Arıbaş ise, "Aksaray çiftçileri şu anda mağdur durumda. Bin dekar arazimizi bastığı gibi ilerideki köylerimizde de sulaması yarım kaldı" ifadelerini kullandı.

Sebze, meyve bahçeleri ve evi sular altında kalan Alim Bülbül (70), "Sebzelerimi, meyvelerimiz sular altında kaldı. Evler su içinde, su dolu içerisi. Tüm eşyalar sular altında kaldı" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Aksaray'da sulama kanalı patladı, tarla ve evler sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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