Aksaray'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
02.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:44
Aksaray'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Recep Acar (38) idaresindeki 68 BE 605 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda sulama kanalına devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Acar'ı araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, burada hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut