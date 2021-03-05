Aksaray'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Aksaray'da 4 metre yükseklikten su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Aksaray'da 4 metre yükseklikten su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ayhan Ülger (48) idaresindeki 68 AU 861 plakalı traktör, Evrah Mezarlığındaki su kanalı köprüsünün üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 4 metre yükseklikten su kanalına devrildi.
Olay yerine UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörde sıkışan sürücü Ülger, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Sedye üzerinde halka oluşturularak yukarıya çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut