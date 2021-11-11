Aksaray'da sokakta yaşayan kişiye Vali Aydoğdu sahip çıktı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşayan kişi, Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

112 Acil Çağır Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Kılıçaslan Mahallesi'nde bir vatandaşın dondurucu soğukta bir süredir parkta yaşadığı ve burada yattığı ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri adının Ali Başer (59) olduğu öğrenilen kişiyi muayene etti.

Yardım derneklerince bir otele yerleştirilmek istenen Başer, teklifi geri çevirdi.

Durumdan haber dar olan Vali Aydoğdu, devreye girerek Başer'i Aksaray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi.

Aydoğdu, Başer'e yardımcı olan duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, devletin zor durumda kalan her bir vatandaşının her zaman yanında olacağını kaydetti.

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