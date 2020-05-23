Aksaray'da sokaklar görev yapan polislere kaldı
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Aksaray'da sokaklar görev yapan polislere kaldı

Aksaray'da sokaklar görev yapan polislere kaldı Aksaray'da 4 günlük sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından bomboş olan sokaklar görev polislere kaldı.

23.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:33

Aksaray'da sokaklar görev yapan polislere kaldı

AKSARAY - Aksaray'da 4 günlük sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından bomboş olan sokaklar görev polislere kaldı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 81 ilde uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasının ilk gününde Aksaray'da sokaklar bomboş kaldı. Sınırlandırma kapsamında görev yapan polisler, sokaklarda devriye attı. Trafikte seyreden bazı araçları durduran polisler, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Polisler, sınırlandırmadan muaf olmayan sürücülerin kısıtlamaları ihlal etmeleri halinde cezai işlem uyguluyor. Polis ekipleri özellikle ana cadde ve kent merkezinde otomobil ve yaya olarak devriye atarak sokağa çıkma sınırlandırmasına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Aksaray'da sokaklar görev yapan polislere kaldı

Kaynak: İHA

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