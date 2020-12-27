Aksaray'da sokak ve caddeler kısıtlamada boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'da sokak ve caddeler boş kaldı.

Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Aksaray halkı uydu. 2 gündür sessizliğin hakim olduğu kentte meydanlar kuşlara, sokak ve caddeler de görevlilere kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görülürken, polisin kent merkezinde belirlenen noktalarda denetimleri aralıksız sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı