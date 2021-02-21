Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.Kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.
Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Vatandaşlar, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut