Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

17.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:04
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

AKSARAY'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması uyulmaya devam ediyor.

AKSARAY'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması uyulmaya devam ediyor. 

Kentte vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, saat 21.00 ile 23.00 arası ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri,araçları tek durdurulup, izin belgeleri ile alkol kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurullara uyduğu görüldü.


Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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