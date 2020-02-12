Aksaray'da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem

12.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:23

Aksaray'da soğuk havanın etkisiyle meydanda biriken kuşlar vatandaşlar tarafından besleniyor.



Hava şartlarının son günlerde eksi 6 ile eksi 16 arasında değişiklik gösterdiği Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan kuşlara vatandaşlar yiyecek atıyor. Soğuk hava şartlarında kuşların ve birçok hayvanın çaresiz ve aç kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, günlük olarak geldiklerini ve kuşları yemlediklerini söyledi. Bazı vatandaşlar da evlerinden bayat ekmek getirerek meydanda kuşlara veriyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA