Aksaray'da soba zehirlenmesi
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Aksaray'da soba zehirlenmesi

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

31.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:03
Aksaray'da soba zehirlenmesi

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, 4776. Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslıhan S. (18) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah ailesi tarafından yarı baygın halde bulunan Aslıhan Ş., çağrılan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Aslıhan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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