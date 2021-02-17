Aksaray'da soba gazı nedeniyle 17 kişi, hastanelik oldu
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Aksaray'da soba gazı nedeniyle 17 kişi, hastanelik oldu

17.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:07
Aksaray'da soba gazı nedeniyle 17 kişi, hastanelik oldu

AKSARAY'da, kentin farklı yerlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, 2'sinin sağlık durumu kritik 17 kişi, hastanede tedaviye alındı.

AKSARAY'da, kentin farklı yerlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, 2'sinin sağlık durumu kritik 17 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kent genelinde gece boyu süren kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar, soba zehirlenmelerine neden oldu. Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde Resmigül Pala (45) ile Hasan Can Erdoğan'dan (13) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Eve gelenler, 2 kişiyi baygın yatarken buldu. Pala ve Erdoğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri ve sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Eşmekaya, Altınkaya, Taşpınar beldeleri ile kent merkezinde 7'si çocuk 15 kişi, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi. Evlerinde rahatsızlananlardan bazıları, kendi araçlarıyla bazıları ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da soba gazı nedeniyle 17 kişi, hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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