Aksaray'da sınırlandırma kapsamında karayolları denetim altında
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Aksaray'da sınırlandırma kapsamında karayolları denetim altında

Aksaray'da sınırlandırma kapsamında karayolları denetim altında Sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray'da tüm karayolları polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından denetim altına alındı.

23.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:14

Aksaray'da sınırlandırma kapsamında karayolları denetim altında

AKSARAY - Sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray'da tüm karayolları polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından denetim altına alındı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 81 ilde uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasının ilk gününde Aksaray'da polis, jandarma ve sağlık ekipleri karayollarındaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Aksaray-Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir Karayollarında görev alan polis, jandarma ve sağlık ekipleri trafiğin olmamasına rağmen güvenlik önlemlerini sürdürüyor. İzin ve görev kapsamında trafikte bulunan araçlar polis ve sağlık ekiplerince kontrolden geçiriliyor.

Aksaray'da sınırlandırma kapsamında karayolları denetim altında

Kaynak: İHA

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