Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Aksaray'da, yaşanan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, servisle öğrenci taşımacılığı yapan Tuncay Karakülah ve yanında bulunan Ramazan Bilgiç (37) ile servis ücreti borcu bulunduğu iddia edilen Y.Ş. (45) arasında Kılıçaslan Mahallesi'nde tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında eve giderek av tüfeğini alan Y.Ş'nin açtığı ateş sonucu Bilgiç yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilgiç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada olayın ardından kaçan şüpheli Y.Ş, kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.