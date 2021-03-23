Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
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Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi

23.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:07
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi

AKSARAY'da seyir halindeki otomobilin üzerine, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan reklam panosu devrildi.

AKSARAY'da seyir halindeki otomobilin üzerine, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan reklam panosu devrildi. Sürücü Hasan Tatlısu (44), yara almadan kurtulurken, aracın tavanındaki cam kırıldı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Kırşehir'den kente gelen Hasan Tatlısu yönetimindeki 06 BD 0123 plakalı otomobilin üzerine seyir halindeyken saatteki hızı 47 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan reklam panosu devrildi. Sürücü Tatlısu, yara almadan kurtulurken, aracın tavanındaki cam kırıldı. Çevredekiler de aracın içine yağmur suyu dolmaması için naylonla tavan bölümünü kapattı. 

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Ölümden döndüğünü söyleyen sürücü Tatlısu, "Kırşehir'den Aksaray'a gelmiştim. Otomobille seyir halinde iken yolun kenarındaki reklam panosu aracın üzerine devrildi. Tavandaki cam kırıldı. Yara almadan kurtuldum ama adeta ölümden döndüm. Aracın içi cam doldu. Ne olduğunu anlayamadım? Şok geçirdim. Reklam panosunun devrilmesiyle başım çok ağrıdı" diye konuştu. Araç üzerine düşen pano çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi
Aksaray'da seyir halindeki otomobilin üzerine reklam panosu devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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