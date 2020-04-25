Aksaray'da semt pazarlarına denetim
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Aksaray'da semt pazarlarına denetim

Aksaray'da semt pazarlarına denetim Aksaray'da zabıta ve Pazarcılar Odası tarafından semt pazarları denetleniyor.

25.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:02
Aksaray'da semt pazarlarına denetim

Aksaray'da semt pazarlarına denetim

AKSARAY - Aksaray'da zabıta ve Pazarcılar Odası tarafından semt pazarları denetleniyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadele kapsamında Aksaray'da halkın yoğun olduğu bölge ve mekanlarda geniş kapsamlı denetim yapılarak önlemler alınıyor. Bu çerçevede semt pazarlarında görev alan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, maske ve eldiven dağıtarak esnaf ve müşterileri bilgilendiriyor.

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, "Pazarlarımızda maske ve eldiven denetimi yapıldı. Maskeler zabıta müdürlüğümüzün ekipleri tarafından dağıtıldı. Ürünlerin el ile seçilmemesi yasak olduğunu bir kez daha vurguladık tüm esnafımıza. Esnafımıza seçtirme yaptırmayacaklarını, kendilerinin ürünü vereceğini bir kez daha izah ettik. Uygulamalardan dolayı zabıta müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Dikkate alırsak el birliği ile bu beladan kurtuluruz"

Aksaray Belediyesi Zabıta Komiseri Erdoğan Ünsal, herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Sabah 07.00 gibi görev aldığımızda esnafımızın geneline maskelerini dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Benim buradan Aksaray halkına mesajım herkes duyarlı olsun. Vatandaş esnafa, esnaf vatandaşa. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Tabi kurallara riayet etmeyen arkadaşlara cezai işlem uyguluyoruz. Tasvip etmiyoruz ama çok olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz. İnanın çoğu vatandaşımız hafife alıyor ama ülkemiz çok zor bir durumdan geçiyor. Bunu dikkate alırsak el birliği ile bu beladan da kurtulmuş oluruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşın sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu için inanın elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlardan da biraz saygı sevgi bekliyoruz" dedi.

Aksaray'da semt pazarlarına denetim

Kaynak: İHA

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