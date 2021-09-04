Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı
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Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Politika

Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla atıldı Aksaray Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan Selçuklu Külliyesi'nin temeli Adalet Bakanı...

Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı

Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla atıldı

AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan Selçuklu Külliyesi'nin temeli Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un katılımıyla atıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından kentin merkezi noktasında bulunan Selçuklu Parkı'nda 9 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Selçuklu Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Selçuklu Külliyesi Şantiye Alanında gerçekleştirilen temel atma töreni İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerin tilaveti ile başladı. Tamamlandığında 2 bin 100 kişi kapasiteli bir camiyi içinde barındıracağını belirterek külliye projesini anlatan Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2 ayrı blokta hem eğitim hem de ticari ünitelerin 700 iş günü içerisinde bitirileceği açıklandı.

"Türkiye doğru ve iyi bir istikamette yer alıyor"

Ülkenin zor dönemlerden geçtiğini fakat millet ve devlet birliği ile bu dönemin zararsız atlatıldığını vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin doğru ve iyi bir istikamette yer aldığını belirterek, "Türkiye hakikaten önemli bir dönemden geçiyor. Bu çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kalınan bir süreçtir. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün küresel ve bölgesel sınamalara ve zorluklara rağmen, bütün tehditlere bütün dışarıdan gelen, bölgeden gelen bir takım meydan okumalara rağmen Türkiye doğru ve iyi bir istikamette yer alıyor. Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde her gün adımlarını kuvvetlendirerek, Türkiye'nin bağımsızlığını sağlayacak yeni adımları atarak yoluna devam ediyor. Bir taraftan eğitim alanında, bir taraftan sağlık alanında, bir taraftan özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, sanayi alanında çok önemli adımları gerçekleştiriyor ve bu Türkiye'ye güç veren milletin ve devletin daha da bütünleşmesine kaynaşmasına vesile olan gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"Gelişen Aksaray'a yeni adliye binası yapımı için çalışılıyor"

Aksaray'ın sürekli büyüyen ve gelişen bir il olduğunu belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adliye binasının yapımı için çalışmaların başladığını ifade ederek, "Artık Aksaray büyüyor daha da gelişiyor. Mevcut adliye yetmiyor. Bizde oturduk milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, valimizle, Başsavcımızla teknik çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah Aksaray'a yakışır, yerini belirledik üzerinde çalışıyoruz. Aksaray'ı önümüzdeki onlarca yıla 20-30 yıla taşıyacak büyük bir adliye için çalışmalarımızı başlattık. Her alanda Aksaray'ımızı yalnız bırakmamak üzere sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aksaraylı hemşerilerimizi sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı
Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı
Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı
Aksaray'da Selçuklu Külliyesi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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