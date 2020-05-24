Aksaray'da şehitler unutulmadı
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Aksaray'da şehitler unutulmadı

AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi.

Aksaray'da şehitler unutulmadı
24.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:02

AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup, çiçek bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin, şehit mezarlıklarını ziyaret edebilmesine izin verildi. Aksaray'daki şehit aileleri, şehitliği ziyaret edip çocuklarının mezarı başında dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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