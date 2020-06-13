Aksaray'da şehir polis kameralarından denetim
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Aksaray'da şehir polis kameralarından denetim

Aksaray'ın Sultanhanı ilçe merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarında bulunan şehir polis kameraları ile günün her saati denetim ve uygulamalar yapılıyor.

Aksaray'da şehir polis kameralarından denetim
13.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:53

Aksaray'ın Sultanhanı ilçe merkezinde ve ilçe giriş çıkışlarında bulunan şehir polis kameraları ile günün her saati denetim ve uygulamalar yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının huzur ve güvenliği için fiziksel olarak yaptığı uygulamaların yanı sıra ilçe merkezde ve ilçe giriş çıkışlarında bulunan şehir polis kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) ile aralıksız denetimler yapıyor. İlçe girişinin Aksaray - Konya karayolu üzerinde bulunması nedeniyle karayolunda PTS kameralarından da denetimler yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe ve sınırları içerisinde adeta kuş uçurmuyor. Şehir polis kamera denetimleri ile sürücü hatalarını da tespit eden ilçe emniyeti, ters yol, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, telefonla konuşma, emniyet kemeri gibi trafik ihlallerini de tespit ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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