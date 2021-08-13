Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kardeşi yaralandı
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Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kardeşi yaralandı

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kardeşi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kardeşi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kardeşi yaralandı.

Murat Genç (48) yönetimindeki 35 GC 6351 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 27. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Murat Genç ile otomobildeki ablası Fidan Atılmış (59) ve ağabeyi Veli Genç (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Genç hayatını kaybetti.

Aksaray'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kardeşi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
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