Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)

Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Aksaray'da sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)
Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)
Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:08:21. #1.14#

title