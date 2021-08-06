Aksaray'da sanayi sitesinde yangın (2)
SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ
Aksaray'da sanayi sitesindeki tamirhanenin çatısında çıkan, yandaki inşaat malzemesi deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş