AKSARAY'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI 1 ÖLÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKSARAY'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 2 çocuk babası terzi Erkan Partal (56), evinde eşi tarafından ölü bulundu.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da 2 çocuk babası terzi Erkan Partal (56), evinde eşi tarafından ölü bulundu. Evde plastik şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde bulan polis, Partal'ın sahte içkiden zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 144 Cadde'deki müstakil tek katlı bir evde meydana geldi. Erkan Partal, evde eşi Süreyya tarafından hareketsiz halde bulundu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Partal'ın öldüğünü belirledi. Polis, evde yaptığını araştırmada plastik şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde buldu. Sahte içkiden zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Partal'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Partal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma sürüyor.

AKSARAY'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI 1 ÖLÜ

AKSARAY'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI 1 ÖLÜ

AKSARAY'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI 1 ÖLÜ

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

 MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

 İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title