AKSARAY'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ İDDİASI 1 ÖLÜ

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da 2 çocuk babası terzi Erkan Partal (56), evinde eşi tarafından ölü bulundu. Evde plastik şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde bulan polis, Partal'ın sahte içkiden zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 144 Cadde'deki müstakil tek katlı bir evde meydana geldi. Erkan Partal, evde eşi Süreyya tarafından hareketsiz halde bulundu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Partal'ın öldüğünü belirledi. Polis, evde yaptığını araştırmada plastik şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde buldu. Sahte içkiden zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Partal'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Partal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma sürüyor.