Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aksaray'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Aksaray'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üretilen sahte içkinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kent merkezinde belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, 80 şişe sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda, iş yeri sahibi S.K. (48) ile R.A (52), gözaltına alındı.