Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber

Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

27.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:52
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl ekipleri, üretilen sahte içkinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kent merkezinde belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, 80 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda, iş yeri sahibi S.K. (48) ile R.A (52), gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler