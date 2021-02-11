Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:25

Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı odasında sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama çalışmaları devam ediyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Zekiye Soykan Sert, gazetecilere, yaklaşık 2 bin personele ilk doz aşılarının yapıldığını söyledi.

İkinci doz aşılama çalışmalarına da bugün itibariyle başladıklarını anlatan Sert, şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmaları şuana kadar gayet iyi gidiyor. Personelimizden yaklaşık 400 kişi aşılandı. Bu aşamada sorunsuz çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşılama çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşılamalarımızda her hangi bir sorun olmadı. Hiç bir vatandaşımızda sıkıntı yaşanmadı. Aşı sonrası vatandaşlarımızı bir süre hastanemizde bekletiyoruz. Her hangi bir problem yaşamadık çok şükür."

Aşı olan Bülent Pekmezci ise Allah'a şükür ikinci aşıyı olduğunu ve her hangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Bütün sağlık çalışanlarının aşılama çalışmaları devam ettiğini aktaran Pekmezci, "Her şey iyi gidiyor. Diğer arkadaşlarımızda randevuya göre gelip aşılarını oluyor. İnşallah biran önce bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Yaşar Güne de ikinci aşısını olduğunu belirterek her hangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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