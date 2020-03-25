Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı AKSARAY'da, halk eğitim merkezindeki atölyede sağlık ve kamu çalışanları için yıkanabilir maske üretimine başlandı.

AKSARAY'da, halk eğitim merkezindeki atölyede sağlık ve kamu çalışanları için yıkanabilir maske üretimine başlandı.

Gülağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde dikiş-nakış kurslarına katılan 20 kursiyer kadın, kurulan atölyede koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ve diğer kamu çalışanları için maske üretiyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Uzun, günlük bin maske ürettiklerini belirterek, "Bu virüse karşı vatandaşların dirençlerini artırmak ve daha fazla yayılmasını önlemek adına maske üretmeye başladık. Gelen siparişleri yetiştiremedik. İkinci kursumuzu açtık. Günlük ortalama bin maske üretiyoruz. Kumaşımız elyaf cinsinden. Günlük kullanıldıktan sonra tekrar yıkanıp kullanılabilir" dedi.

Kursiyer Emine Teymen ise "Burası dikiş-nakış kursuydu. Koronavirüs salgının ardından maske üretimine döndük. Günlük bin maske üretiyoruz" diye konuştu. ?

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Kaynak: DHA