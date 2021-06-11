Aksaray'da sağanak etkili oldu
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Aksaray'da sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | Güncel

Aksaray'da sağanak etkili oldu Aksaray'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış kenti dakikalar içinde etkisi altına aldı.

Aksaray'da sağanak etkili oldu

AKSARAY - Aksaray'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış kenti dakikalar içinde etkisi altına aldı.

Sabaha parçalı bulutlu uyanan Aksaray'da öğle ve akşam saatlerinde hafif yağan yağmur gece saatlerinde gök gürültüsü ile yerini sağanak yağışa bıraktı. Gök gürültülü sağanak yağış kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yağışla birlikte su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ara ara güçlükle ilerledi. Yağış genellikle sağanak ve yer yer gök gürültüsü ile devam etti. Meteoroloji yağışların ara ara devam edeceğini tahmin ediyor.

Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray'da sağanak etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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