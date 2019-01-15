Aksaray'da Sadece 1 Firma Konkordato İlan Etti

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, kentte konkordato iflas anlaşması ilan eden 1 firmanın olduğunu söyledi.

Başkan Göktaş, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Aksaray'ın 2018'in son döneminde yaşanan ekonomik daralmayı fırsata çevirdiğini söyledi.

Döviz kurlarının yükselmesi ile geçen sene yıllık izinlerini Aksaray'da geçiren gurbetçilerin kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Dövizdeki artışla birlikte Aksaray'da bulunan gurbetçilerimiz değerlenen birikimlerini fırsata çevirdi. Her alanda ciddi ekonomik canlılık yaşandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Hükümetimizin aldığı yerinde kararlar ve politikalar ile bu olumsuz durumu hep birlikte atlatıyoruz. Şu anda bile Aksaray OSB'de bulunan ve tek vardiya çalışan fabrikalarımız çift vardiyaya geçmiş durumda. Biz bundan son derece memnunuz."

2019 yılından umutlu olduklarını kaydeden Başkan Göktaş, "2019 yılı başarılı bir yıl olacak diye ben çok umutluyum. 30 Mart seçimleri ile birlikte ülkemizin önünün daha da açılacağına canı gönülden inanıyorum." dedi.

Göktaş gazetecilerin Aksaray'da konkordato ilan edilen firma var mı şeklindeki sorusunu, "İflas anlaşması ilan eden 1 firma var" şeklinde cevapladı.

2. OSB kurulma aşamasına geldi

2018 yılı nisan ayında göreve geldiklerinde yapacakları projeler için bir yol haritası belirlediklerini ve projeleri arasında bulunan Aksaray 2. OSB'nin, kurulma aşamasına geldiğini kaydeden Göktaş, ayrıca Güneş Enerjisi İhtisas OSB'nin kurulması için yine ciddi gelişmelerin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA