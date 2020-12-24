Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi
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Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi

24.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:21

Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi Aksaray'da KOM ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 434 adet çeşitli tarihi eser objeleri ele geçirildi.

Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da KOM ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 434 adet çeşitli tarihi eser objeleri ele geçirildi.

Operasyon, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ikamette çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek ikamete ve ikamette oturan Ö.Ö. isimli şahsa yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. Yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 429 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan sikke, 1 adet at üzerinde kartal figürlü heykel ve 4 adet üzerinde desenler bulunan değişik ebatlarda taş ele geçirildi. Operasyonda Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi
Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi
Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi
Aksaray'da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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