Aksaray'da Roma dönemine ait 171 sikke ve 20 tarihi obje ele geçirildi
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Aksaray'da Roma dönemine ait 171 sikke ve 20 tarihi obje ele geçirildi

Aksaray'da Roma dönemine ait 171 sikke ve 20 tarihi obje ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 171 adet sikke ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 171 adet sikke ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde kaçak kazılardan elde edilen tarihi eserlerin satışa çıkarıldığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarla şüphelinin ismini ve yerini belirledi. Taşpınar beldesinde yaşayan Y.Ç.'yi teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri, yeterli delil ve bulguların elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Taşpınar beldesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda satışa hazırlanan Roma dönemine ait 171 adet sikke ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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