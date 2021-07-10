Aksaray'da rölyef ve el sanatları eğitimi alan 8 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı

Aksaray'da 8 kadın, belediyenin meslek edindirme kurslarındaki eğitimin ardından kooperatif kurarak, el emeği göz nuru ürünleri hem ülke içine hem de yurt dışına satıyor.

Aksaray'da 8 kadın, belediyenin meslek edindirme kurslarındaki eğitimin ardından kooperatif kurarak, el emeği göz nuru ürünleri hem ülke içine hem de yurt dışına satıyor.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulunun desteğiyle bir yıl önce kurulan Günebakan Kadın Kooperatifinde kadınlar, rölyefden gelin çiçeğine, kokulu taştan kitap ayracına yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

1336'dan bu yana ayakta kalan Zinciriye Medresesi'nde kooperatif faaliyetlerine devam eden kadınlar, ilk ihracatlarını Almanya'ya yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sabah saat 09.00'da tarihi yapıdaki atölyelerinin kapısını açan kadın girişimciler, 17.00'ye kadar türküler ve şarkılar eşliğinde maharetli elleriyle sanat eseri ürünler üretiyor.

Kooperatifin başkanı Filiz Yaşar, AA muhabirine, geçen yıl ağustos ayında kooperatifi kurduklarını söyledi.

Daha işin başında olmalarına rağmen hem yurt içinden hem de yurt dışından siparişler aldıklarını anlatan Yaşar, "Çok zevkli bir iş hayatımız var. Emeğimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Biz 8 kadın Aksaray Belediyesinin açtığı meslek edindirme kurslarına katıldık. Orada hayal ediyorduk, büyük bir atölye açıp ürünlerimizi satmak istiyorduk. Sonrasında kooperatif kurma fikri ortaya çıktı ve karar aldık kurduk." diye konuştu.

"Kadın mutlu olursa çocuklar da mutlu oluyor aile de"

Yaşar, kadın emeğini ortaya çıkarmak adına çalışma yürüttüklerini, her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in bu tarihi mekanı kendilerine tahsis ettiğini anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"El emeği göz nuru ürünler yaptığımız için işimizle uyumlu tarihi bir mekandayız. Hepimiz çok mutluyuz. İş yeri gibi sabah gelip akşam gidiyoruz. Evde televizyon ve bilgisayar başında oturacağımıza burada bir şeyler üretmek bizlere çok iyi geliyor. Hepimiz evimize çok mutlu gidiyoruz. Tüm kadınlara tavsiyem kurslara katılsınlar. Her kadının becereceği el işi vardır mutlaka. Kadın mutlu olursa çocuklar da mutlu oluyor aile de mutlu oluyor. Ürünleri hem yurt içinde hem de yurt dışına satıyoruz. İlk ihracatımızı Almanya'ya yaptık. 50'ye yakın rölyef tablo gönderdik. Geri dönüşler çok olumlu, ikinci siparişimizi de aldık. Aksaray'ın gurbetçisi çok fazla. Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerden de siparişler geliyor. Gönderdiğimiz tabloları çok beğenmişler."

"Her zaman kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

ATSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berrin Özen ise asıl hedeflerinin kadın girişimci sayısını artırmak olduğunu belirtti.

Günebakan Kadın Kooperatifinde emek, üretim ve kadının olduğunu, bunu geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"İhracat destek ofisimizle görüşerek mikro ihracat yapmalarını sağladık. Kadınlarımıza ihracatla ilgili yerinde eğitim verdik. Onlar da bu fırsatı değerlendirdiler. İlk ihracatlarını yaptılar. Ürünleri kargolama aşamasında yanlarındaydık. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Her zaman kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımız bize ulaşırsa onların da önlerini açarak güzel işler yapmasını sağlarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut