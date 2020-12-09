Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu
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Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu

09.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:44
Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu

AKSARAY'da koronavirüs vakaları artmaya devam etse de vatandaşın cadde, sokak, pazar ya da bazı kuruluşlar önündeki yoğunluğu hiç azalmıyor.

AKSARAY'da koronavirüs vakaları artmaya devam etse de vatandaşın cadde, sokak, pazar ya da bazı kuruluşlar önündeki yoğunluğu hiç azalmıyor. Kentin semt pazarında ve PTT şubesi önündeki yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşın maske ve mesafe kurallarını ihlal  ettiği görüldü. 

 Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki  semt pazarında hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapanlar tezgah önlerinde yoğunluk olupturup sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bazı pazarcıların da maske takmadığı görüldü. Alışveriş yapanlardan bazıları da  maskeyi  çenelerine indirerek alışverişe devam etti.

 PTT şubesi önünde de  yoğunluk yaşanırken,  sıra bekleyen kalabalık, mesafe ve maske kuralını ihlal etti. Polis de sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

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Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu
Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu
Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu
Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu
Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu
Aksaray'da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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