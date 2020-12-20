Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor
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Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor

20.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:56

Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor Aksaray'da Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulamaları drone ile görüntülendi.

Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulamaları drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte geniş tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda geniş çaplı denetimler yaptı. Cadde ve sokaklarda görev alan, devriye atan polis ekipleri gün boyu denetimlerini sürdürürken, özellikle caddelerde ve şehir merkezinde polis ekipleri trafikte uygulamalar yaptı. Yapılan uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Tüm araç sürücüleri ve içerisinde bulunan yolcuların muaf belgeleri ve HES Kodu sorgulamaları yapıldı. Emniyet ekipleri gün boyu yaptığı denetimleri gece boyunca da aralıksız olarak sürdürecek. Caddede yapılan görüntüler drone ile görüntülendi.

Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor
Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor
Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor
Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor
Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor
Aksaray'da polisin kısıtlama denetimi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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