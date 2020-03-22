Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde
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Aksaray, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde

Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da Vali Ali Mantı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve...

22.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:36
Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde

Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde

AKSARAY - İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da Vali Ali Mantı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar geniş çaplı çalışmalar başlattı.

Korona virüse karşı İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece 24.00'den sonra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde tedbir ve güvenlik amaçlı denetimler yaptı. Polis ve zabıta ekipleri Fatih Mahallesi'nde bulunan Pazar Semt Pazarında 65 yaş üstü vatandaşları kimlik kontrolünden geçirirken, zabıta ekipleri de aynı denetim ile birlikte vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek almalarının önüne geçti. Semt pazarında sürekli olarak zabıta ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılar yapıldı. Polisin kimlik kontrolünde tespit ettiği 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.

"65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine götürüyoruz"

Aksaray Belediyesi Zabıta Komiseri Erdoğan Ünsal ise ekipleri ile birlikte sürekli olarak denetim yaptıklarını belirterek, "Biz halkın sağlığı, güvenliği için 65 yaş üstü vatandaşlarımızı uyararak kedilerini hem biz hem de polis arkadaşlarımızla beraber pazardan dışarıya çıkmalarını sağlıyoruz. Gidemeyecek durumda olanları da arabamızla kendimiz evlerine bırakıyoruz. Halkımızın da esnafımızın tezgahlarından sebze meyve seçmesine İçişleri Bakanlığımızın aldığı emir ile kesinlikle müsaade etmiyoruz. Uygulamasını sıkı bir şekilde zabıta arkadaşlarımız, müdürümüzün, belediyemizin veya bizim nezaretimiz kontrolü altına gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar hem sizin, hem vatandaşın, hem bizim duyarlı bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle bu işin takibini yapıyoruz. Zabıta karakolumuza da şikayetler geliyor. Anonslarla sık sık kendilerine bilgi veriyoruz. Belediye ile de sürekli olarak koordineli çalışıyoruz" dedi.

Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde

Kaynak: İHA

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Aksaray'da polis ve zabıta 65 yaş üstü denetiminde

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