Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi - Haber
Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi

Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi Aksaray'da polis ve bekçiler semt pazarında 20 yaş altı genç ve çocukları evlerine gönderdi.

04.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:42
Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi

Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi

AKSARAY - Aksaray'da polis ve bekçiler semt pazarında 20 yaş altı genç ve çocukları evlerine gönderdi. Vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran polis ve bekçiler, 65 yaş üstü vatandaşları da pazardan uzaklaştırdı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs nedeniyle Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızlandırıldı. Korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Aksaray'da da etkin bir mücadele yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm personeliyle yoğun mesai harcayarak tüm kontrolleri aralıksız yapıyor. Dün gece açıklanan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarının sınırlandırılması ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğunun ardından polis ve bekçiler kentte bulunan semt pazarlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bekçi ve polis ekipleri 20 yaş altı çocuk ve gençleri pazardan alarak evlerine götürürken, 65 yaş üstü yaşlıları da pazardan uzaklaştırdı.

Öte yandan, polis ekipleri maske takmayan vatandaşları bir bir uyararak maskelerini taktırdı.

Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haber
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haber
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Wanda Nara'nın 'Icardi İtalya'ya dönmek istiyor' itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 16:44:25. #1.14#
title