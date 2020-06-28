Aksaray'da polis, markette kimliğini unutan öğrenci için seferber oldu Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girecek öğrenci, kimliğini markette unutunca polis ekipleri seferber oldu.

Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girecek öğrenci, kimliğini markette unutunca polis ekipleri seferber oldu. Taşpazar Mahallesi'nde oturan Asım Akyayla, sınava gireceği Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gitti. Sınava gireceği anda kimliğinin yanında olmadığını ve en son girdiği markete unuttuğunu hatırlayan Akyayla, polis ekiplerinden yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Ahmet Ali Ekici, markete giderek öğrencinin kimliğini aldı. Ekici, daha sonra kimliği, sınav öncesi öğrenci Akyayla'ya ulaştırdı. Akkaya, polis ekiplerine teşekkür ederek, sınavına girdi. Kaynak: AA