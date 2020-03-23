Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı - Haber
Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

- Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kentte sokak sokak, cadde cadde gezerek sınırlamaya uymayan yaşlıları evlerine gönderdi.

23.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:11
Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

- Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

AKSARAY - 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kentte sokak sokak, cadde cadde gezerek sınırlamaya uymayan yaşlıları evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığının 2 gün önce 65 yaş üstü ve kronik hastalara yönelik sokağa çıkma sınırlamasını açıklamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak, cadde cadde gezerek yaşlı ve hastalara yönelik denetimler yaptı. Gün boyu kentin hemen her bölgesinde görev alan resmi ve sivil ekipler yaşlı olarak gördükleri vatandaşları kimlik kontrolünden geçirerek 65 yaş üstü olan ve kronik hastalığı olan vatandaşları tespit ederek evlerine gönderdi. Denetimler sırasında 65 yaş üstü birçok vatandaş eve gitmemek için polis ekiplerine direndi. Sokağa çıkma sınırlandırması olduğunu ifade eden polis ekiplerine çeşitli nedenler sunan 65 yaş üstü vatandaşlar güçlükle ikna edilmeye çalışıldı. Kent merkezinde bulunan banka önlerinde de görev alan polis ekipleri, dışarıda sıraya giren vatandaşları da uyararak sırada aralarında mesafe kontrolü yaptı.

Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu Haber
Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı Haber
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haber
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Olga Kurylenko Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Aksaray'da polis kimlik ve kuyrukta mesafe kontrolü yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 19:46:33. #1.15#
title