Aksaray'da "pitbull" besleyen kişiye 19 bin 126 lira ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Aksaray'da "pitbull" besleyen kişiye 19 bin 126 lira ceza

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen kişiye 19 bin 126 lira ceza yazıldı.

21.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:28
Aksaray'da

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen kişiye 19 bin 126 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy ilçesinde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden ekipler, S.A'ya ait 2 pitbull cinsi köpeğe el koydu.

S.A'ya ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 19 bin 126 liralık idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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