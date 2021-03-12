Aksaray'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı
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Aksaray'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

12.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:58
Aksaray'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Aksaray İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar günleri için getirilen istisnalar da ortadan kaldırılarak, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

Aksaray İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar günleri için getirilen istisnalar da ortadan kaldırılarak, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde 2 Mart'ta İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile uygulamaya geçen ve ikinci bir emre kadar pazar günleri kısıtlama ve muafiyetleri olan işletmeler de dahil olmak üzere nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmeler haricindeki istisnasız tüm iş yerlerinin kapalı olması kararı verilmişti. Ancak salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından 14 Mart Pazar gününden itibaren ilimiz genelinde pazar günlerindeki istisnasız tüm iş yerlerinin kapalı olması ve sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılmasına, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pazar günleri normal sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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