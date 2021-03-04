Aksaray'da Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aksaray'da sokağa çıkma yasağı var mı? Aksaray'da açık olan yerler!

Korona risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, bakkallar, manavlar parklar açık olacak mı? Aksaray'da Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aksaray'da sokağa çıkma yasağı var mı? Aksaray'da açık olan yerler!

Korona risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, bakkallar, manavlar parklar açık olacak mı? Aksaray'da Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aksaray'da sokağa çıkma yasağı var mı? Aksaray'da açık olan yerler! İşte detaylar haberimizde…

AKSARAY'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Korona risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bakkallar, manavlar ve parkların kapalı olacağını belirten Vali, "Vatandaşlarımız 1 gün boyunca sabretmeli, ekmek dahil tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın" ifadelerinde bulundu.

AKSARAY'DA PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Korona risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bakkallar, manavlar ve parkların kapalı olacağını belirten Vali, "Vatandaşlarımız 1 gün boyunca sabretmeli, ekmek dahil tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın" ifadelerinde bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı. Aydoğdu, gazetecilere, denetimleri her gün devam ettireceklerini, bu sürecin üstesinden geleceklerini söyledi.

AKSARAY'DA BAKKALLAR, MANAVLAR VE PARKLAR KAPALI MI?

Korona risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bakkallar, manavlar ve parkların kapalı olacağını belirten Vali, "Vatandaşlarımız 1 gün boyunca sabretmeli, ekmek dahil tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın" ifadelerinde bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı. Aydoğdu, gazetecilere, denetimleri her gün devam ettireceklerini, bu sürecin üstesinden geleceklerini söyledi.

Vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Hedefimiz çocuklarımızı okula kavuşturmak ve esnafımızın iş yerlerini açmak. Bunun için ciddi manada gayret içerisindeyiz. Bütün ekiplerle alandayız. Ev gezmelerini ve taziyeleri mutlak suretle bırakmamız gerekiyor. Yoğunluğu da azaltmak için muhtarlarımızla, imamlarla ve banka müdürleriyle görüştük. İnşallah 10-15 gün içerisinde Aksaray, gökyüzünün rengine kavuşacak.

"VATANDAŞLAR TÜM İHTİYAÇLARINI TEDARİK ETSİN"

Vali Aydoğdu, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Bu, Aksaray'ın geleceği için çok önemli. Onun için pazar gününden önce bütün vatandaşlarımızın ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

BİR KÖY KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Aydoğdu, bir belde ve bir köyü karantinaya aldıklarını hatırlatarak, "Aksaray, 7 Şubat'ta mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 ilden birisi. Bizim yurt dışında çok gurbetçimiz var. Bunu kontrol altına aldık. Tedbirleri sıkı tutuyoruz. Aksaraylılar olarak kurallara uyacağız, uymayanları da güzel bir şekilde uyaracağız. Bu süreç herkesi ilgilendiren bir olay. Kısa süre içerisinde biz bu gidişatı hep birlikte değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL