Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

04.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:59
Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

AKSARAY'da Necip A. (25) parkta kavga ettiği Murat Çığırcı'yı (29) 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı.

AKSARAY'da Necip A. (25) parkta kavga ettiği Murat Çığırcı'yı (29) 4 yerinden bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Ereğlikapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı'nda meydana geldi. Murat Çığırcı ile Necip A., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necip A., üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, art arda Murat Çığırcı'nın göğüs, sırt, kol ve kafasına sapladı. Can havliyle koşmaya başlayan Çığırcı, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Murat Çığırcı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çığırcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan Necip A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 


Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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