Aksaray'da park halindeki otomobil yandı
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Aksaray'da park halindeki otomobil yandı

Aksaray'da park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:34
Aksaray'da park halindeki otomobil yandı

'da park halindeyken yanan otomobil ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252. Sokak'ta, 'a ait park halindeki 68 EH 721 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark edenler durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine , polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olası patlamaya karşı çevredekileri alandan uzaklaştırdı.

alevleri söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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