Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
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Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni

Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Aksaray'da pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni Aksaray'da pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı yapıldı.

Tüm yurtta pandemi gölgesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Aksaray'da da dar kapsamlı olarak gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, sınırlı sayıda öğrenci, öğretmen ve daire müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - AKSARAY

Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni
Aksaray'da pandemi gölgesinde 23 Nisan töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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