Aksaray'da pandemi denetimleri sürüyor
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Aksaray'da pandemi denetimleri sürüyor

Aksaray'da pandemi denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kent genelinde cadde ve sokaklarda polisin uygulamaları sürüyor.

Aksaray'da kontrollü normalleşme dönemi kapsamında kent genelinde cadde ve sokaklarda polisin uygulamaları sürüyor.

Aksaray'da kontrollü normalleşme döneminde saat 22.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde cadde ve sokaklarda uygulamalar sabah 05.00'a kadar sürdürülüyor. 11 farklı uygulama noktasında görev alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki araç yoğunluğunu kontrol altında tutuyor. Uygulama noktasına gelen araçlar polis ekiplerince durduruluyor. Araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uymadıkları belge istenerek kontrol ediliyor. Vatandaşlar polis ekiplerince pandemi kuralları hususunda uyarılırken, aynı zamanda Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Araç evrakları sorgulanan sürücüler evlerine gönderiliyor. 11 ekip 2 saat süren uygulamaları gece boyunca 2 defa sürdürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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