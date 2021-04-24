Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
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Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor Korona virüs tablosunda yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama kapsamında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor

AKSARAY - Korona virüs tablosunda yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama kapsamında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm şube ekipleri kentin birçok kavşak ve caddelerinde görev alarak araç sürücülerini ve yayaları durdurarak kontrolden geçiriyor. İlk olarak kısıtlamadan muaf belgeleri kontrol edilen sürücü ve yayalar daha sonra GBT ve ehliyet kontrolünden geçiriliyor. Polis ekipleri acil durumlar dışında evlerinden çıkan vatandaşlara hem uyarıda bulunuyor hem de gereken cezai işlemi uyguluyor.

Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray'da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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