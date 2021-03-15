Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
15.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:06
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Oktay Arpa (36) idaresindeki 42 YY 043 plakalı otomobil, Güzelyurt ilçesi Selime beldesi kavşağında, Muammer Kılıç'ın (55) kullandığı 68 AAE 941 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerle araçlarda bulunan Merve Arpa, Fatma Kılıç (55) ve Damla Arpa (2) yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut