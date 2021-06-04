Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Bozcamahmut Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa G. (52) idaresindeki 06 VL 928 plakalı Volvo marka otomobil ışıklı kavşakta tali yoldan çıkış yapan Abdullah T. (66) yönetimindeki 42 HZ 999 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Yeter T. (69) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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