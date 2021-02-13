Otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

13.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:13

Aksaray'da otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Seyfi Atmaca (54) idaresindeki 06 DS 1085 plakalı tır ile Ülfiye Akdemir'in (41) kullandığı 68 HU 379 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Akdemir ile otomobildeki Damla Akay (25), Tuğba Altındal (35), Fadime Sürücü (42) ve Gülten Acar (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Akdemir ve arkadaşlarının iş çıkışı eve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

Otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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